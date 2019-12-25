Петербургская прокуратура занялась делом группы по статье о незаконном приобретении прав собственности

Перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в незаконном приобретении прав собственности на квартиры.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников преступной группы. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ранее судимый организатор преступной группы, получив сведения о родных братьях, ведущих асоциальный образ жизни, склонил их под предлогом получения денежных средств подписать договор купли-продажи квартиры в Невском районе, принадлежащей им на праве собственности. Взамен, кроме денег, обвиняемый обещал потерпевшим земельные участки с жилыми домами в Брянской области. Однако после подписания документов денежные средства братья не получили, а купленные для них дома оказались не пригодными для постоянного проживания.

Из-за задолженности одного из братьев по алиментам, регистрационные мероприятия не было возможно провести. Заместителем начальника Левобережного отдела судебных приставов за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей незаконно снял вышеуказанные ограничения.

Потом, как оказалось, обвиняемые действовали и в других районах города.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга поддержала обвинение в отношении мужчины, похитившего два снегоболотохода.

Фото: Piter.TV