Перед "мостом глупости" в Петербурге установили три дополнительных знака

Под узким мостом, расположенным на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, постоянно застревают "Газели".

Под "мостом глупости" в Петербурге повесили три щита с предупреждениями для водителей "Газелей". Об этом сообщило в четверг, 26 апреля, издание "Петербургский дневник".

Под узким мостом, расположенным на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, постоянно застревают "Газели". В народе его называют "мостом глупости". Для невнимательных водителей "Дирекция по организации дорожного движения" установила над нем целых три информационных знака. На сайте КРТИ можно посмотреть их схематическое изображение. Надпись гласит: "Внимание! Ограничение высоты 2,7 метров".

Информационные щиты повешены на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги, а также со стороны улицы Труда. Они призывают обратить внимание на свои габариты, а потом на высоту самого моста.

Фото: Twitter.