Перед концертом памяти Собчака в Петербурге журналистам измерили температуру

Все оказались здоровы.

Перед концертом памяти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака в академической филармонии им.Шостаковича у журналистов измерили температуру. Причину никто не объяснил, сообщило "РИА Новости".

Предполагалось, что концерт посетит Владимир Путин, однако официального подтверждения об этом пока не поступало.

Специалист разрешал войти журналистам, у которых температура тела находится в норме. Повышенную температуру ни у кого не обнаружили.

Ранее горожане сообщили о том, что на юге города перекрыли подъезд к КАД. По мнению водителей, это связано с отъездом Владимира Путина. Сегодня он прибыл в Северную столицу на 20-летие смерти Анатолия Собчака.

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