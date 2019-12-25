На юге КАД Петербурга перекрыли участок дороги

Скорее всего, это связано с отъездом президента РФ.

Петербуржцы не могут попасть на КАД на юге города. По словам очевидцев, въезды на КАД поселка Новоселье оказались перекрыты. Снимком с места событий пользователь поделился в социальных сетях.

Перекрытие трассы водители связали с отъездом Владимира Путина. Сегодня, 19 февраля, он прибыл в Петербург, чтобы почтить память Анатолия Собчака. После этого глава государства провел встречу с губернатором Александром Бегловым.

В районе Волхонского и Красносельских шоссе образовалась пробка.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK, kremlin.ru, "Яндекс. Карты"