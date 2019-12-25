Перед аркой Главного штаба появилась галерея скульптур под открытым небом

Выставка доступна для всех в круглосуточном режиме и без ограничений.

Во вторник, 7 декабря, галерея творческих работ петербургских скульпторов открылась перед аркой Главного штаба. Выставка под открытым небом открылась в рамках городского проекта "Сквозь проспект".

Как рассказали в комитет по градостроительству и архитектуре, в качестве витрин для скульптур были использованы прозрачные тумбы, которые соответствуют архитектурному облику города. Сообщается, что скульпторы произвели монтаж композиции: "Delite" Дмитрия Жукова, "У воды" Жигжита Баясхаланова, "Конькобежка" Сергея Фалькина и "Тескатлипока" Сергея Кондрашкина.

Добавим, что выставка доступна для всех в круглосуточном режиме и без ограничений. В этом году проект будет реализован на трех локациях города: Гостиный двор, Большая Морская и стрелка Васильевского острова. Выставка будет работать до 10 января 2022 года. Новые экспозиционные установят на протяжении недели. Всего будет выставлено 20 витрин с работами петербургских скульпторов.

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Фото: Piter.tv