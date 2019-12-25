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Перед аркой Главного штаба появилась галерея скульптур под открытым небом
Сегодня, 21:26
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Перед аркой Главного штаба появилась галерея скульптур под открытым небом

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Выставка доступна для всех в круглосуточном режиме и без ограничений.

Во вторник, 7 декабря, галерея творческих работ петербургских скульпторов открылась перед аркой Главного штаба. Выставка под открытым небом открылась в рамках городского проекта "Сквозь проспект". 

Как рассказали в комитет по градостроительству и архитектуре, в качестве витрин для скульптур были использованы прозрачные тумбы, которые соответствуют архитектурному облику города. Сообщается, что скульпторы произвели монтаж композиции: "Delite" Дмитрия Жукова, "У воды" Жигжита Баясхаланова, "Конькобежка" Сергея Фалькина и "Тескатлипока" Сергея Кондрашкина.

Добавим, что выставка доступна для всех в круглосуточном режиме и без ограничений. В этом году проект будет реализован на трех локациях города: Гостиный двор, Большая Морская и стрелка Васильевского острова. Выставка будет работать до 10 января 2022 года. Новые экспозиционные установят на протяжении недели. Всего будет выставлено 20 витрин с работами петербургских скульпторов.

Ранее в Ботаническом саду зацвели камелии и созрели мандарины. Садовники уже подготовили растения к зимнему периоду: провели обрезку и убрали лишние листья. Ботсад приглашает петербуржцев посмотреть на зимнее цветение и новогодний урожай.

Фото: Piter.tv

Теги: выставка, главный штаб, петербургские архитекторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elamnes
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