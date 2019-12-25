Перед аркой Главного штаба появилась галерея скульптур под открытым небом

Во вторник, 7 декабря, галерея творческих работ петербургских скульпторов открылась перед аркой Главного штаба. Выставка под открытым небом открылась в рамках городского проекта "Сквозь проспект".
Как рассказали в комитет по градостроительству и архитектуре, в качестве витрин для скульптур были использованы прозрачные тумбы, которые соответствуют архитектурному облику города. Сообщается, что скульпторы произвели монтаж композиции: "Delite" Дмитрия Жукова, "У воды" Жигжита Баясхаланова, "Конькобежка" Сергея Фалькина и "Тескатлипока" Сергея Кондрашкина.
Добавим, что выставка доступна для всех в круглосуточном режиме и без ограничений. В этом году проект будет реализован на трех локациях города: Гостиный двор, Большая Морская и стрелка Васильевского острова. Выставка будет работать до 10 января 2022 года. Новые экспозиционные установят на протяжении недели. Всего будет выставлено 20 витрин с работами петербургских скульпторов.
Ранее в Ботаническом саду зацвели камелии и созрели мандарины. Садовники уже подготовили растения к зимнему периоду: провели обрезку и убрали лишние листья. Ботсад приглашает петербуржцев посмотреть на зимнее цветение и новогодний урожай.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.