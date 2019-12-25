Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России. С заявлением выступил представитель Североатлантического альянса, отмечается в его стенограмме брифинга.
Россия представляет собой очевидную угрозу для всех союзников по НАТО, включая США.
официальный представитель НАТО
Он заявил, что Россия нарушает предсказуемость и подрывает прозрачность, так как использует военную силу для достижения своих целей.
При этом представитель альянса отметил, что Штаты и дальше намерены отстаивать свои интересы, чтобы заставить Россию ответить за свои действия.
Ранее Байден заявил, что нарушения прав человека будут иметь последствия для Китая.
Фото: pixabay.com
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