Пентагон заявил, что Россия не поднимала обломки американского беспилотника

Патрик Райдер рассказал о том, что дрон летел над международным пространством.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не уточнил, намерены ли власти США попытаться поднять из Черного моря обломки своего беспилотного летательного аппарата MQ-9, перехваченного российским истребителем. На текущий момент Вашингтон полагает, что Минобороны РФ пока не получили части иностранного боевого дрона. Таким образом чиновник ответил на вопрос местного журналиста о том, могут ли военные из ВМС США извлечь обломки беспилотника из акватории региона. Он добавил, что не будет вдаваться в подробности того, пытаются ли российские представители поднять БПЛА со дна моря.

Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли. Но, опять же, ... сейчас не располагаю новой информацией. Я бы направил вас к ВМС США по вопросу о том, какими средствами они располагают в этом регионе. Патррик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

По мнению Патрика Райдера, американский беспилотник находился в "международном воздушном пространстве". Пентагон не уточнил, нес ли перехваченный над Черным морем дрон оружие.

Фото и видео: YouTube / 10 Tampa Bay