Пентагон не уточнил, нес ли перехваченный над Черным морем дрон оружие

Патрик Райдер рассказал о том, какие задачи выполнял сбитый MQ-9.

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9, который был ранее перехвачен российским истребителем над Черным морем, выполнял разведывательную миссию, а также занимался наблюдением и рекогносцировкой. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель министерства по обороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Дополнительно власти США провели контакты со своими международными союзниками по инциденту с беспилотником над Черным морем

Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность непосредственно российскому правительству. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт подчеркнул, что такого рода БПЛА проводят разведывательные миссии над черноморской территорией. Эти задачи выполнялись еще до начала проведения специальной военной операцией на Украине. Патрик Райнер добавил, что речь идет о важном и оживленном международном маршруте, а полеты в нейтральном воздушном пространстве региона не является редким явлением. На конкретный вопрос о том, нес ли дрон вооружение, генерал заметил, что Пентагон не планирует вдаваться в специфику конкретного беспилотника. Однако н заметил, что MQ-9 действительно имеет возможность нести оружие.

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Фото и видео: YouTube / 10 Tampa Bay