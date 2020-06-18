В оборонном ведомстве США обвинили РФ и Китай в размещении оружия в космосе.

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе. Об этом во время презентации американской стратегии заявил заместитель помощника главы оборонного ведомства Стивен Китэй.

Я бы сказал, что мы все еще опережаем их, но для нас однозначно существует риск с учетом того, как они развивают военные возможности, и это очень серьезная угроза Стивен Китэй, заместитель помощника главы Пентагона

Чиновник из Пентагона напомнил журналистам об обвинениях в адрес Москвы и Пекина, связанные с планами по размещению оружия в космосе, а также развертыванию новых видов вооружения, которые направлены против космических сил США.

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии.

Видео: Youtube/ Defense Flash News