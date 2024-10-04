Сабрина Сингх отметила, что ВСУ справляются сами.

Уничтожение западными вооруженными силами российских ракет над украинской территорией было бы вовлечением Белого дома в конфликт, поэтому Вашингтон считает, что Киев может защищаться самостоятельно. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница прокомментировала возможность для США сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии.

Это было бы вовлечением нас в войну другим способом. Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов <...>. Мы собираемся и дальше обеспечивать им необходимую для этого поддержку. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Дополнительно корреспонденты задали вопрос о том, могут ли страны коллективного Запада помогать перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной, как это делается в случае с Израилем на Ближнем Востоке. Сабрина Сингх указал на то, что речь идет о совершенно различных ландшафтах и полях сражений. В дополнении к этому глава страны взял на себя обязательство о том, что американцы не станут вводить бойцов на Украину.

Пентагон не уточнил, обсуждают ли США с Израилем возможный удар по нефтяным объектам Ирана.

Фото и видео: YouTube / Defense Now