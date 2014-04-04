Пентагон не уточнил, обсуждают ли США с Израилем возможный удар по нефтяным объектам Ирана

Сабрина Сингх не смогла привести конкретику по реакции Израиля на действия Ирана в регионе.

Американское министерство по обороне не уточняет, обсуждает ли администрация США с Израилем возможность нанесения ракетного удара по иранским нефтяным объектам в качестве ответа на массированную воздушную атаку Тегерана, осуществленную 1 октября. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница дополнительно ушл от ответа на вопрос СМИ о том, будет ли еврейское государство заблаговременно уведомлять США о планируемом ответе.

Как вы понимаете, я не могу выйти за рамки того, что уже сказала, а именно, что мы обсуждаем с ними, как может выглядеть ответ Ирану, но не думаю, что прояснять отсюда, как могут выглядеть потенциальные мишени, действительно служит нашим целям и будет полезным. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now