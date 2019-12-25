Пентагон: самолет РФ пытался "проникнуть" в воздушное пространство США

Такое заявление сделал глава Минобороны США Марк Эспер.

В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер. По данным чиновника, российские военные самолеты намеревались пересечь воздушное пространство Америки. Конкретный тип средств не был указан.

По мнению Эспера, Россия не оставляет попыток попасть в воздушное пространство США даже несмотря на пандемию коронавируса в мире. Глава Минобороны подчеркнул, что речь идет именно о попытках попасть в воздушное пространство страны, а не о нахождении самолетов в зоне действия местных ПВО.

Российские специалисты отмечают, что нельзя исключать возможности того, что Америка выдумала эту историю. СШ могли воспользоваться ей для отвлечения внимания от реальных проблем, связанных с большим уровнем зараженности населения страны.

В США раскрыты масштабы эпидемии коронавируса на военных базах.