Пентагон рассекретил видео погони истребителей за НЛО

В сети появилось видео, на котором американские истребители следят за летающим объектом, который нарушает все мыслимые законы физики.

В сеть попало видео, на котором в поле зрения американских военных истребителей F/A-18 Super Hornet находится НЛО, которые летит на огромных скоростях, нарушая все мыслимые законы физики.

В СМИ по всему Миру горячо обсуждается это видео и заявление Пентагона, что ими ежегодно тратились миллионы долларов на изучение неопознанных летающих объектов. Программа по изучению НЛО велась с 2007 по 2012 годы. На эту программу тратились миллионы долларов ежегодно. Официально программа была свернута, но есть вероятность, что она не закрыта, а просто засекречена.

Пользователи интернета скептически отнеслись к опубликованному видео. Многие признались, что считают это видео фейковым, хотя и не исключают вероятность того, что внеземные цивилизации присутствуют на Земле. Другие в комментариях делятся своими наблюдениями, в которых им удалось увидеть НЛО своими глазами.

Видео: YouTube/Warrior Poet