Пентагон подтвердил, что не разрабатывает стратегические гиперзвуковые ракеты

Майкл Хоровиц объяснил, что в США не работают над созданием гиперзвукового оружия с ядерным боезарядом.

Американское министерство по обороне подтвердило местным законодателям, что не занимается разработкой и созданием гиперзвуковых ракет, которые могут нести на себе ядерный боевой заряд. Соответствующей информацией поделился заместитель помощника шефа Пентагона Майкл Хоровиц, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Единственное гиперзвуковое оружие, которое разрабатывают США, - это обычные вооружения. Нет, не ядерное оружие. Майкл Хоровиц, сотрудник Пентагона

Напомним, что в 2023 году ведущий научный сотрудник военной разведки страны Пол Фрейстлер заявил политикам о том, что у Вашингтона нет на вооружении, а также США не работают над созданием гиперзвуковоего оружия, способного нести ядерный заря. Чиновник добавил, что российская система "Авангард" остается единственной в мире развернутой гиперзвуковой стратегической системой.

Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО.

Фото и видео: YouTube / U.S. House Armed Services Committee