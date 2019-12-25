Джон Кирби призвал не переоценивать санкции Запада.

Пентагон ожидает, что санкции помешают России закупать компоненты для высокоточного оружия и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. В США считают, что введенное Западом давление против РФ скажется на способности Москвы получать отдельные элементы для своего вооружения.

…Будут иметь дальнейшее воздействие на их способность закупать некоторые товары и компоненты, которые помогли бы им с их арсеналом и запасами вооружений. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник заметил, что в текущий момент не хотел бы переоценивать санкционное давление на Россию, так как у страны существует "достаточно много боевых возможностей" и значительный арсенал оружия.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

