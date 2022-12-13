Пентагон оставил применение GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева

Патрик Райдер рассказал о том, что США не диктуют Украине цели.

Пентагон оставил применение дальнобойных боевых припасов GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на специальном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник уточнил, что Вашингтон не контролирует, как именно Украина использует поставляемые в качестве военной помощи снаряды для защиты собственной территории. Дополнительно новый пакет военной помощи включает в себя ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также средства противовоздушной обороны и бронированные боевые машины.

Поставки дадут им вооружения более дальнего действия, которые позволят проводить операции по защите своей страны и возвращать свои суверенные территории. Что касается планов Украины по проведению данных операций, то эти решения принадлежат им. Патрик Райдер, пресс-секретарь ВВС США

Пентагон выделит новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB.

Фото и видео: YouTube / FOX News