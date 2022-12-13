Пентагон выделит новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB

Патрик Райдер оценил очередную поддержку ВСу в 2,175 млрд долларов.

Американское оборонное ведомство выделит новый пакет военной помощи киевскому режиму, в который будут включены дальнобойные западные ракеты GLSDB. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что общая сумма дополнительной поддержки Вооруженных сил Украины составил 2, 175 миллиардов долларов. В пакет вошли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров и два огневых подразделения зенитных ракетных комплексов Hawk.

Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Военный пакет США для ВСУ будет состояться из двух частей. В первом (на 425 млн долларов) будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальные на сумму в 1,75 млрд долларов будут выделены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Речь идет о заключении Пентагоном контрактов с производственными площадками, а не прямая отправка оружия из имеющихся у страны запасов. Патрик Райдер подчеркнул, что Сша предоставят критически важные средства для осуществления противовоздушной обороны, бронированные машины пехоты и боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin, обычные ракеты для переданных США систем РСЗО.

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Фото и видео: YouTube / FOX News