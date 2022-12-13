  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:35
139
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пентагон не думает, что США успеют поставить Киеву беспилотники Switchblade этой весной

0 0

Патрик Райдер рассказал о доставке ВСУ западных дронов.

Пентагон не думает, что власти США успеют поставить Вооруженным силам Украины беспилотники Switchblade этой весной 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник ранее заметил, что эти БПЛА попали в новый пакет военной помощи со стороны США для ВСУ. О них Минобороны объявило общественности в пятницу, 24 февраля. Речь идет о 600 дронах.

У меня нет временных рамок в плане доставки. Не думаю, что это будет так.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон признал, что не фиксировал передачи Китаем России вооружений.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
 

Теги: switchblade, ввс сша, военная помощь, всу, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Меркушев Мадина
Сегодня 12:33

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии