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Пентагон признал, что не фиксировал передачи Китаем России вооружений

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Патрик Райдер напомнил о последствиях для КНР в случае помощи Москве на Украине.

Американские военные не зафиксировали передачи китайских видов вооружений российским представителям для участия этих систем боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что в Пекине якобы не исключают такое развитие ситуации. В США напомнили, что ранее предупреждали Пекин о последствиях такого решения.

Мы пока не видели предоставления ими летальной помощи России. Но мы также отметили, что они этого не исключили. К настоящему времени мы не видели ничего, что указывало бы на то, что это исключено.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Также специалист ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, ведутся ли, по мнению Пентагона, между РФ и Китаем консультации на эту тему. Патрик Райдер пояснил, что у него нет необходимых разведывательных сведений, которые он мог бы огласить публично. Патрик Райдер  заметил, что Китай должен уважать украинское право на существование страны.

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией.

Теги: ввс сша, военная помощь, китай, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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