Пентагон: инструкторы США будут обучать ВСУ в ФРГ еще несколько недель

Патрик Райдер рассказал о тренировках солдат ВСУ на территории Германии.

В Пентагоне сообщили, что инструкторы США будут обучать ВСУ в ФРГ еще несколько недель. В ходе регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер ответил на вопрос о том, ждет ли Вашингтон продолжения тренировочной программы местных инструкторов с солдатами Вооруженных сил Украины.

Обучение в Графенвёре <...> продолжается. Оно началось в середине января. Мы ожидаем, что оно продлится еще несколько недель. После этого мы готовы принять очередные группы ВСУ. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

