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Пентагон: инструкторы США будут обучать ВСУ в ФРГ еще несколько недель

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Патрик Райдер рассказал о тренировках солдат ВСУ на территории Германии.

В Пентагоне сообщили, что инструкторы США будут обучать ВСУ в ФРГ еще несколько недель. В ходе регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер ответил на вопрос о том, ждет ли Вашингтон продолжения тренировочной программы местных инструкторов с солдатами Вооруженных сил Украины.

Обучение в Графенвёре <...> продолжается. Оно началось в середине января. Мы ожидаем, что оно продлится еще несколько недель. После этого мы готовы принять очередные группы ВСУ.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
 

Теги: ввс сша, всу, германия, графенвёр, патрик райдер, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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