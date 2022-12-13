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В Пентагоне не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
Сегодня, 10:36
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В Пентагоне не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине

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Патрик Райдер оценил сведения об отправке ВСУ западных истребителей.

В Пентагоне не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине. Соответствующей информацией  официального представителя американского оборонного министерства просили поделиться журналисты в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заметил, что на текущий момент ему нечего сказать о контексте возможных поставок боевой авиации для киевского режима. Работа по оказанию военной помощи ВСУ ведется при участии международных союзников и партнеров, а также украинских властей. Регулярно отслеживаются актуальные потребности ВСУ в сфере защиты своего народа и территории. На текущий момент власти США являются крупнейшим поставщиком вооружения, так как предоставили ВСУ поддержку в размере десятков миллиардов долларов.

Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне заявили, что операция по подъему обломков аэростата КНР идет без проблем.

Фото и видео: YouTube / C-SPAN
 

Теги: ввс сша, военная помощь, всу, истребители, патрик райдер, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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