Патрик Райдер оценил сведения об отправке ВСУ западных истребителей.

В Пентагоне не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине. Соответствующей информацией официального представителя американского оборонного министерства просили поделиться журналисты в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заметил, что на текущий момент ему нечего сказать о контексте возможных поставок боевой авиации для киевского режима. Работа по оказанию военной помощи ВСУ ведется при участии международных союзников и партнеров, а также украинских властей. Регулярно отслеживаются актуальные потребности ВСУ в сфере защиты своего народа и территории. На текущий момент власти США являются крупнейшим поставщиком вооружения, так как предоставили ВСУ поддержку в размере десятков миллиардов долларов.

Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне заявили, что операция по подъему обломков аэростата КНР идет без проблем.

Фото и видео: YouTube / C-SPAN

