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Пентагон: США окажут вскоре Тайваню существенную дополнительную военную помощь

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Ллойд Остин оценил поддержание стабильности в Тайваньском проливе.

В американском оборонном ведомстве намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США сделал местный шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник не стал уточнять, какие именно виды вооружения будут отправлены Вашингтоном в качестве пакета помощи. В Пентагоне пояснил, что речь и дет о части давних обязательств США, которые направлены на поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Я удовлетворен тем, что США вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню. Благодаря полномочиям по выделению средств, предоставленных президенту Конгрессом в прошлом году.

Ллойд Остин, шеф Пентагон

Министр обороны США подтвердил желание встретиться с коллегой из КНР на форуме в Сингапуре.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

Теги: китай, ллойд остин, пентагон, тайвань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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