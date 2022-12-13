Пентагон: США окажут вскоре Тайваню существенную дополнительную военную помощь

Ллойд Остин оценил поддержание стабильности в Тайваньском проливе.

В американском оборонном ведомстве намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США сделал местный шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник не стал уточнять, какие именно виды вооружения будут отправлены Вашингтоном в качестве пакета помощи. В Пентагоне пояснил, что речь и дет о части давних обязательств США, которые направлены на поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Я удовлетворен тем, что США вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню. Благодаря полномочиям по выделению средств, предоставленных президенту Конгрессом в прошлом году. Ллойд Остин, шеф Пентагон

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Фото и видео: YouTube / NowThis News