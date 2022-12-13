Пентагон: США обсуждают вопросы интеграции направляемых Украине средств ПВО в ее систему

Патрик Райдер рассказал о помощи ВСУ.

В американском оборонном ведомстве обсуждают с международными союзниками и киевским режимом вопросы интеграции направляемых Украине средств противовоздушных оборонных средств в ее национальную систем. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Корреспонденты спросили у чиновника о том, как именно будет происходить такое внедрение ПВО. Спикер призвал коллег признать тот факт, что украинские власти уже проделали серьезную работу по обеспечению безопасности имеющихся на службе у страны средств ПВО.

Мы признаем, что по мере того, как они будут принимать эти новые средства, интегрировать их в свою систему, мы будем продолжать поддержку по мере необходимости. Так что эта работа продолжается. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон заявил, что появление китайского зонда нарушает международное право.

Фото и видео: YouTube / Fox News