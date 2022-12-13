Пентагон заявил, что появление китайского зонда нарушает международное право

Патрик Райдер оценил угрозу от китайского аэростата.

Пентагон заявил, что появление китайского метеорологического зонда нарушает международное право. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник подчеркнул, что сам по себе аэростат не представляет физической угрозы для граждан, которые находятся на земле. Однако сотрудники Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) продолжают внимательно мониторить развитие ситуации и следят за передвижением иностранного объекта в небе над США.

Мы знаем, что воздушный шар нарушил воздушное пространство США и международное право, что недопустимо.. это разведывательный шар..нет физической или военной угрозы людям на земле. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер добавил, что метеорологический зонд КНР в текущий момент движется в восточном направлении. Сейчас он находится в центральной части США. В Пентагоне не стали уточнять точного местоположения объекта. Зонд располагается на высоте в 60 тысяч фунтов (около 18,2 тысяч метров), что является показателем, превышающем потолок полета гражданской авиации. Установлено, что у данного зонда есть "возможность маневрировать", но другие подробности Патрик Райдер отказался раскрывать, сославшись журналистам на секретность сведений.

Пентагон заявил об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР над территорией США.

Фото и видео: YouTube / Fox News