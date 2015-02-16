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Пенсионерку с разбитой головой госпитализировали в больницу с проспекта Королева
Сегодня, 11:33
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерку с разбитой головой госпитализировали в больницу с проспекта Королева

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Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 23:30 в воскресенье, 26 декабря, из парадной дома №19 по проспекту Королева госпитализировали 85-летню пенсионерку. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшую обнаружили без сознания. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану правой височной области, линейный перелом правой теменной кости. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Видеонаблюдение в парадной не установлено.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионерка, петербург, разбили голову пенсионерке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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