Пенсионерку с разбитой головой госпитализировали в больницу с проспекта Королева

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 23:30 в воскресенье, 26 декабря, из парадной дома №19 по проспекту Королева госпитализировали 85-летню пенсионерку. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшую обнаружили без сознания. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану правой височной области, линейный перелом правой теменной кости. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Видеонаблюдение в парадной не установлено.

Фото: Piter.tv