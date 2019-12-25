Пенсионерка из Петербурга вложила 7 млн в кооператив "Агрорусь" и стала жертвой мошенников

Женщина хотела получать пассивный доход.

В полицию Петербурга обратилась пенсионерка, которая вложила деньги в кооператив "Агрорусь". По мнению бабушки, она стала жертвой аферистов.

По информации Piter.tv, женщина направила в организацию 7 млн рублей, чтобы получать с вложенной суммы большие проценты. Менеджер офиса на Гродненском переулке убедила клиентку в том, что коммерческая организация работает по-честному. Однако больше своих денег вкладчица не получила.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Тельмана телефонный мошенник угрожал пенсионерке и заставлял ее совершать денежные переводы.

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