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Пенсионерка из Петербурга вложила 7 млн в кооператив "Агрорусь" и стала жертвой мошенников
Сегодня, 11:49
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Пенсионерка из Петербурга вложила 7 млн в кооператив "Агрорусь" и стала жертвой мошенников

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Женщина хотела получать пассивный доход.

В полицию Петербурга обратилась пенсионерка, которая вложила деньги в кооператив "Агрорусь". По мнению бабушки, она стала жертвой аферистов.

По информации Piter.tv, женщина направила в организацию 7 млн рублей, чтобы получать с вложенной суммы большие проценты. Менеджер офиса на Гродненском переулке убедила клиентку в том, что коммерческая организация работает по-честному. Однако больше своих денег вкладчица не получила. 

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Тельмана телефонный мошенник угрожал пенсионерке и заставлял ее совершать денежные переводы.

Фото: Pexels

Теги: агрорусь, мошенники, пенсионерка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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