Пенсионерка из Купчино в течение двух лет инвестировала крупные суммы денег в мошенническую фирму

Женщина отдала злоумышленникам более 2 млн рублей. Только в апреле этого года она узнала, что офис компании давно закрыт.

Во Фрунзенском районе пенсионерка в течение двух лет переводила деньги мошенникам. Пожилая женщина считала себя инвестором. Ущерб составил 2,1 млн рублей.

По информации Piter.tv, 81-летняя жительница обратилась к полицейским после посещения офиса финансовой организации, клиентом которой она была. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что стала жертвой мошенников. Пострадавшая выяснила, что компания, которой она отправляла свои сбережения, давно закрыта. Известно, что офис аферистов находился на Новочеркасском проспекте.

Стражи порядка проверили информацию и возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv