Пеле назвал лучшего футболиста современности

Легендарный бразильский форвард поставил точку в вечном споре.

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Пеле поделился своим мнением о том, кого можно считать лучшим футболистом современности.

"Я думаю, что сейчас лучший в мире - это Криштиану Роналду. Он самый стабильный игрок. Но, конечно, не надо забывать и о Леонеле Месси. Что касается вопроса о лучшем игроке за всю историю футбола - тут сложно ответить. Нельзя забывать о таких легендах, как Зико, Роналдиньо, Роналдо, Франц Беккенбауэр, Йохан Кройф. Но я думаю, что Пеле был лучше, чем они. Почему? Потому что все сравнивают их со мной" - приводит слова Пеле спортивное издание A Bola.

Пеле в составе сборной Бразилии стал трехкратным чемпионом мира. В декабре 2000 года Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом прошлого столетия.

Напомним, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду в составе "Ювентуса" провел 32 матчах во всех турнирах и забил 25 голов.

Ранее стало известно, что Роналду вошел в тройку лучших игроков по голам в истории футбола.

Видео: YouTube / Volkswagen