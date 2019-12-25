Пейдж победил Лиму в главном поединке турнира Bellator 267

Майкл Пейдж продолжит свой путь к чемпионскому титулу.

Британский спортсмен Майкл Пейдж победил бразильского представителя Дагласа Лиму в главном поединке турнира Bellator 267. Мероприятие проводилось в Лондоне. Ранее бывший чемпион организации в полусреднем весе уже встречался с Лимой в мае 2019 года. Тогда он проиграл поединок. Сейчас он планирует продолжать свое прохождение к титулу, который пока что принадлежит украинцу Ярославу Амосову.

В рамках боя Лима дважды был в нокдауне, но смог выстоять перед противником. Во втором раунде Пейдж еще раз потряс оппонента сильным ударом, но бразилец опять сумел выстоять. Завершающий раунд также был за Пейджем, пока он не пропустил один хук слева. Однако спортсмен не смог добить оппонента.

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