Началась подготовка ко второму сезону сериала "В клетке"

Главной интригой является – будут ли бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжать сниматься вместе.

Российский актер Павел Прилучный опубликовал в своем Instagram новый пост, в котором рассказал о начале работы над вторым сезоном сериала "В клетке". Исполнитель главной роли пообещал, что они с командой постараются серьезно отнестись к съемкам, чтобы порадовать зрителей качественной картиной.

Главной интригой на сегодняшний день остается – будут ли бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжать сниматься вместе. Ранее свои опасения по этому поводу высказала сама актриса. Она не уверена, что ее героиня останется во втором сезоне, учитывая, что Павел – не только исполнитель главной роли, но и продюсер сериала. При этом во время беседы с бывшей женой Прилучный заверил, что она останется в проекте. Это, безусловно, говорит о профессионализме актера и его умении не смешивать личное с работой.

По сюжету в Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Сергей, по прозвищу Волчок, вышел после семи лет тюрьмы по 228 статье. Его отец, Александр Евдокимов, сбежал в родной город от проблем в Москве.

Вернувшись домой, Сергей не понимает, как жить дальше. Он обнаруживает, что его мать окончательно спилась, а бывшая любовь Ольга не дождалась. Кажется, только младший брат Женя рад видеть Волчка, а еще Дилер – бывший одноклассник, который за те несколько лет, которые Сергей провел в колонии, поднялся от простого барыги до мафиози средней руки.

Съемки новых эпизодов начнутся в ближайшее время. О премьере пока не сообщается. Возможно, что второй сезон выйдет в эфир весной 2021 года. Первый сезон стартовал на телеканале НТВ в начале марта 2020 года.

Ранее мы писали, что звезда "Папиных дочек" стала получать угрозы после слухов о романе с Прилучным.

Видео: YouTube / START