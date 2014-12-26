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Патрушев: продукция производства РФ и Белоруссии составляет почти 95% поставляемой техники от "Росагролизинга"

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По его словам, в нынешнем году "Росагролизинг" поставит аграриям 13 тысяч единиц техники и оборудования.

Продукция российского и белорусского производства составляет почти 95% поставляемой техники от "Росагролизинга". Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выступлении в Госдуме.

В ходе национального доклада Патрушев отметил, что в нынешнем году "Росагролизинг" поставит аграриям 13 тысяч единиц техники и оборудования. Из них более 11 тысяч машин уже работают в полях. Кроме того, Минсельхоз совместно с Минпромторгом реализуют план приобретения российских и белорусских тракторов.

Ранее Минсельхоз сообщил, что российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна

Видео: Дума ТВ

Теги: белоруссия, дмитрий патрушев, минсельхоз россии, производство, росагролизинг, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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