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Патрушев: на внешние рынки выставлено продукции на 31,3 млрд долларов

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По его словам, планомерно идет переориентирование на поставки в дружественные страны.

На внешние рынки выставлено продукции на 31,3 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев н выступлении в Госдуме.

В ходе национального доклада глава ведомства отметил, что планомерно идет переориентирование на поставки в дружественные страны. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в структуре внешней торговли они занимают 87%.

Ранее Патрушев сообщил, что продукция производства РФ и Белоруссии составляет почти 95% поставляемой техники от "Росагролизинга".

Видео: Дума ТВ

Теги: внешние рынки, дмитрий патрушев, минсельхоз россии, продукция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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