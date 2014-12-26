Патрушев: на внешние рынки выставлено продукции на 31,3 млрд долларов

По его словам, планомерно идет переориентирование на поставки в дружественные страны.

На внешние рынки выставлено продукции на 31,3 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев н выступлении в Госдуме.

В ходе национального доклада глава ведомства отметил, что планомерно идет переориентирование на поставки в дружественные страны. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в структуре внешней торговли они занимают 87%.

Ранее Патрушев сообщил, что продукция производства РФ и Белоруссии составляет почти 95% поставляемой техники от "Росагролизинга".

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