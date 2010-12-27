Патриарх Кирилл объявил создание православных детсадов приоритетной задачей

Патриарх Кирилл рассказал о желании увеличить количество православных детских садов по стране.

Патриарх Кирилл призвал активистов к открытию новых православных детских садов совместно с местными властями. Он предлагает делать это с энтузиазмом и не бояться финансовых трудностей.

Во времена, когда Кирилл руководил Смоленской и Калининградской епархиями, им было открыто четыре детских учреждения при храмах, а также первая в стране православная гимназия. Сейчас патриарх уверен, что данное направление должно стать приоритетным для общественных деятелей. По его мнению,востребованность в таких садах высока и регулярно увеличивается.

Также патриарх заявил, что не следует обращать внимание на финансовую составляющую, ведь Господь поможет с богоугодным делом. Кирилл отметил, что поддерживать детские православные сады, открытые ранее до сих пор помогают прихожане. Люди вкладывают деньги на обучение даже охотнее, чем на восстановление соборов. Еще одной строкой в бюджете он назвал вложения родителей учеников.