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Патриарх Кирилл объявил создание православных детсадов приоритетной задачей
Сегодня, 15:40
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lesjasap
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Патриарх Кирилл объявил создание православных детсадов приоритетной задачей

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Патриарх Кирилл рассказал о желании увеличить количество православных детских садов по стране.

Патриарх Кирилл призвал активистов к открытию новых православных  детских садов совместно с местными властями. Он предлагает делать это с энтузиазмом и не бояться финансовых трудностей. 
 
Во времена, когда Кирилл руководил Смоленской и Калининградской епархиями, им было открыто четыре детских учреждения при храмах, а также первая в стране православная гимназия. Сейчас патриарх уверен, что данное направление должно стать приоритетным для общественных деятелей. По его мнению,востребованность в таких садах высока и регулярно увеличивается. 
 
Также патриарх заявил, что не следует обращать внимание на финансовую составляющую, ведь Господь поможет с богоугодным делом. Кирилл отметил, что поддерживать детские православные сады, открытые ранее до сих пор помогают прихожане. Люди вкладывают деньги на обучение даже охотнее, чем на восстановление соборов. Еще одной строкой в бюджете он назвал вложения родителей учеников.
Теги: патриарх кирилл
Категории: Новости России

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