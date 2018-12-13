Патриарх Кирилл не приедет в Петербург на освещение Воскресенского собора

Вместо патриарха Кирилла на освещение собора прибудет митрополит Варсонофий.

Накануне стало известно о том, что патриарх Кирилл не сможет прибыть в Петербург на освещение Воскресенского собора. Сегодня, 4 мая, появилась информация о том, что на церемонии освещения его заменит митрополит Варсонофий.

Какие-либо причины отсутствия патриарха в настоящее время не разглашаются.