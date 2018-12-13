Патриарх Кирилл не приедет в Петербург на освещение Воскресенского собора

Накануне стало известно о том, что патриарх Кирилл не сможет прибыть в Петербург на освещение Воскресенского собора. Сегодня, 4 мая, появилась информация о том, что на церемонии освещения его заменит митрополит Варсонофий.
Какие-либо причины отсутствия патриарха в настоящее время не разглашаются.
Неделю 2-ю по Пасхе (праздник Антипасхи), 5 мая, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит великое освящение Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и возглавит в нем Божественную литургию.
говорится в сообщении
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