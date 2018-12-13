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Патриарх Кирилл не приедет в Петербург на освещение Воскресенского собора
Сегодня, 13:40
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KaterinaKono13

Патриарх Кирилл не приедет в Петербург на освещение Воскресенского собора

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Вместо патриарха Кирилла на освещение собора прибудет митрополит Варсонофий.

Накануне стало известно о том, что патриарх Кирилл не сможет прибыть в Петербург на освещение Воскресенского собора. Сегодня, 4 мая, появилась информация о том, что на церемонии освещения его заменит митрополит Варсонофий.

Какие-либо причины отсутствия патриарха в настоящее время не разглашаются. 

Неделю 2-ю по Пасхе (праздник Антипасхи), 5 мая, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит великое освящение Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и возглавит в нем Божественную литургию.

говорится в сообщении

 

Теги: воскресенский собор питер, новости санкт-петербурга, патриарх кирилл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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