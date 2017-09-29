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У Керченской переправы опрокинулся пассажирский автобус

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В Крыму недалеко от Керченской переправы перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ТАСС, недалеко от Керченской переправы перевернулся пассажирский автобус.

Опрокидывание транспортного средства произошло из-за аварии на трассе в Ленинском районе недалеко от Керчи, рассказывает начальник пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашева.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что 13 человек попали в больницу после ДТП. Восемь из них в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 43 человека.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Теги: дтп , новости крыма , новости россии , происшествия
Категории: Новости СПб

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