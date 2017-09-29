У Керченской переправы опрокинулся пассажирский автобус

В Крыму недалеко от Керченской переправы перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ТАСС, недалеко от Керченской переправы перевернулся пассажирский автобус.



Опрокидывание транспортного средства произошло из-за аварии на трассе в Ленинском районе недалеко от Керчи, рассказывает начальник пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашева.



В экстренных службах ТАСС сообщили, что 13 человек попали в больницу после ДТП. Восемь из них в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 43 человека.



На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.