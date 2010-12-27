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В Новой Ладоге пассажирка такси попыталась сбежать от водителя, не заплатив за дорогу
Сегодня, 16:37
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lesjasap
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В Новой Ладоге пассажирка такси попыталась сбежать от водителя, не заплатив за дорогу

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В Волховском районе петербурженка обвиняется в мошенничестве из-за неоплаченной поездки в такси.

В Новой Ладоге пассажирка из Петербурга попыталась сбежать, не заплатив таксисту за дорогу. Правоохранительные органы обвиняют молодую петербурженку в мошенничестве.
 
Вечером 13 декабря В Волховском районе 25-летняя девушка села в машину к водителю и попросила довезти ее по указанному адресу. На месте петербурженка решила “сэкономить” на дороге и убежала, не оплатив услуги перевозчика. Сообщается, что нарушительница была должна таксисту около 2,5 тысяч рублей. 
 
Обманутый шофер обратился к сотрудникам полиции за помощью. Оперативникам удалось задержать преступницу по горячим следам. Подозреваемую доставили в отделение, где ее опознал заявитель. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело.
Теги: волховский район , ленобласть , мошенничество , новая ладога
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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