В Новой Ладоге пассажирка такси попыталась сбежать от водителя, не заплатив за дорогу

В Волховском районе петербурженка обвиняется в мошенничестве из-за неоплаченной поездки в такси.

В Новой Ладоге пассажирка из Петербурга попыталась сбежать, не заплатив таксисту за дорогу. Правоохранительные органы обвиняют молодую петербурженку в мошенничестве.

Вечером 13 декабря В Волховском районе 25-летняя девушка села в машину к водителю и попросила довезти ее по указанному адресу. На месте петербурженка решила “сэкономить” на дороге и убежала, не оплатив услуги перевозчика. Сообщается, что нарушительница была должна таксисту около 2,5 тысяч рублей.

Обманутый шофер обратился к сотрудникам полиции за помощью. Оперативникам удалось задержать преступницу по горячим следам. Подозреваемую доставили в отделение, где ее опознал заявитель. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело.