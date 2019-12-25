Пассажирка рейса Томск - Москва нашла в туалете самолета почти 1 миллион и хотела присвоить

Деньги оставили забывчивые пассажиры, которые летели из Томска в Германию через Москву.

Пассажирка самолета нашла в туалете крупную сумму денег.

ИА FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что одна из пассажирок самолета, который летел из Томска в Москву, нашла в туалете пакет с 10 тысячами долларов и 5 тысячами евро. Найдя деньги, она решила их присвоить.

Как выяснилось, деньги оставили в туалете пассажиры, которые летели на свадьбу в Германии из Томска через Москву На пассажирку завели уголовное дело и деньги она была вынуждена вернуть законным хозяевам.

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Фото:pixabay.com