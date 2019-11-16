Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях полета

Необычным для многих пассажиров стал ужин вместо завтрака, несмотря на ранний вылет.

Пассажиры 19-часового рейса Лондон – Сидней рассказали о странностях самого длительного полета. Как сообщает Daily Mail, австралийская авиакомпания Qantas Airlines, совершила самый многочасовой перелет без посадки.

Необычным для многих пассажиров стал ужин вместо завтрака, несмотря на ранний вылет. Однако физиолог Коринн Кайо пояснил, что график приема пищи велся по австралийскому времени. Поэтому же после взлета в салоне самолета сымитировали ночь, чтобы люди смогли перестроиться на другое время.

Также пассажиры выполняли серию аэробных упражнений и ходили по проходам вдоль кресел. Люди, принявшие участие в "перелете на выносливость" положительно оценили полет и рассказали по прилету об отличном самочувствии, несмотря на некоторые странности в пути.

Видео: Ishrion Aviation