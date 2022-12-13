Пашинян заявил, что передал Путину информацию о возможности эскалации в Нагорном Карабахе

В Ереване рассказали о контактах с Москвой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что передал в понедельник 13 марта ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным информацию о возможной эскалации в регионе Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление председатель местного правительства сделал в ходе выступления на пресс-конференции в Ереване.

Разговор с президентом РФ в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе, и я подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы, и передал некоторую информацию. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян отметил актуальность мобильных приложений, разработанных по инициативе России.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia