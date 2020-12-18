Пашинян не примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца

Отмечается, что со стороны Армении в заседании никто участвовать не будет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца - Вовы Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца. цитата из сообщения пресс-службы

Отмечается, что со стороны Армении в заседании никто участвовать не будет.

Отец Никола Пашиняна умер в среду в возрасте 80 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее Алиев выступил в защиту Пашиняна.

Видео: kremlin.ru