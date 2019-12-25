Партия "Новые люди" совместно с рестораторами предложит Смольному меры по спасению отрасли

Представители сферы общественного питания направят обращение с конкретными предложениями губернатору Александру Беглову и депутатам городского парламента.

Партия "Новые люди" совместно с предпринимателями предложит Смольному меры по спасению ресторанной отрасли. Об этом на деловом завтраке "РестоСПб: в будущее возьмут не всех" рассказала кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Новые люди", владелица маркетингового агентства Валентина Головачева.

До недавнего времени эксперты называли Петербург ресторанной столицей России. Только в Петроградском районе насчитывается порядка 500 гастро-точек. Однако в 2020-2021 годах на ресторанную сферу обрушилось множество испытаний. Около 30% заведений вовсе потерпели крах и закрылись на фоне коронакризиса. Ситуация осложнилась тем, что Смольный отказался возмещать рестораторам обещанные коронавирусные потери. Валентина Головачева считает такую ситуацию нездоровой – с проблемами отрасли она, как один из инициаторов круглого стола, знакома не понаслышке, так как сотрудничает со многими представителями индустрии.

Как кандидат в депутаты Заксобрания, жительница Петроградской стороны и просто любитель вкусной еды, я хочу, чтобы хороших и разных заведений стало больше. Вместе с представителями отрасли мы будем добиваться решения насущных проблем на законодательном уровне. Валентина Головачева, кандидат в депутаты ЗакСа по округу №3

Данную точку зрения поддержали и другие участники обсуждения: исполнительный директор "Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада" Михаил Рапопорт, директор по маркетингу ресторанной группы "Комитет", соорганизатор дискуссии Ирина Коняхина, владельца сети кофеен Диляра Лукашевич и владелица кейтеринговой компании "Fusion Service Group" Виктория Прутяну.

В первую очередь рестораторы пожаловались на "непрозрачные" законы и регламенты, с помощью которых власть контролирует отрасль.

В городе нет "прозрачных" законов и четких правил. К примеру, рестораторам не говорят, с какого момента заведение не работает, почему и когда вновь откроется. Как говорится, лучший метод постановки сроков – внезапность. Ирина Коняхина, директор по маркетингу ресторанной группы "Комитет"

Нестабильная ситуация в ресторанной сфере пугает не только предпринимателей, но и сотрудников заведений, которые нередко предпочитают уйти в более стабильную сферу, например, в строительную. Нехватка персонала в заведениях связана не только со сложившейся нестабильной ситуацией, но и с устарелыми образовательными стандартами, считает Коняхина. Большинство рестораторов обучают своих сотрудников самостоятельно в режиме реального времени.

Если бы я сейчас открывала заведение, то с персоналом у меня возникли проблемы. Например, те повара, которые работали до закрытия заведений, отказываются вновь возвращаться в профессию. Поскольку ресторанная сфера в городе, как и в стране, крайне нестабильна. Диляра Лукашевич, владелица сети кофеен

Многие заведения остались в ресторанной игре за счет финансовой подушки, заработанной в прежние годы. Помогает и более строгое отношение к финансовой деятельности в целом. Как рассказала хозяйка кейтеринговой компании "Fusion Service Group" Виктория Прутяну, ее команда с недавнего времени работает только по 100% предоплате. Такое решение было принято из-за вероятности "неожиданного закрытия", которого "ждут" и боятся игроки ресторанного рынка.

Во время пандемии нам удалось сохранить всех сотрудников благодаря финансовой подушке, благодаря ей мы избежали закрытия. Кроме того, у нас были денежные средства, которые нам должны были некоторые event-агентства. Поскольку они зачастую живут от мероприятия до мероприятия. Виктория Прутяну, владелица кейтеринговой компании "Fusion Service Group"

Предприниматели все же надеются на поддержку со стороны власти. По их мнению, только совместными усилиями Петербург начнет соответствовать званию "ресторанной столицы".

Мы соберем все пожелания рестораторов в дорожную карту, которую согласуем с участниками сегодняшнего обсуждения. Затем партия направит обращение в администрацию города и в парламент. Валентина Головачева, кандидат в депутаты ЗакСа по округу №3

На следующей неделе партия "Новые люди" запланировала ещё один деловой завтрак. На нем Валентина Головачева обсудит с представителями учебных заведений и профильными специалистами проблемы в маркетинговой сфере.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"