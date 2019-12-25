Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Депутаты хотят ввести новую меру для того, чтобы обезопасить население от мошенников.

Депутаты Государственной Думы России от политической партии "Новые люди " Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили законодательно ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в телефонном разговоре с клиентами будут обязаны использовать специальное кодовое слово. В том числе такая услуга будет предоставляться и при использовании мобильного приложения банка. Авторы обращения полагают, что речь идет о необходимой дополнительной мере защиты от аферистов. Такое решение позволит клиентам быть уверенными в том, что они действительно общаются с настоящими представителями организации, а не мошенниками.

Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… текст документа

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Фото: Piter.tv