Парламент Петербурга рассмотрит законопроект о кадетском образовании

На заседании Комитета по законодательству ЗакСа не все депутаты положительно оценили законопроект, однако в целом его все же одобрили.

В среду, 10 февраля, Законодательное Собрание рассмотрит законопроект "О кадетском образовании в Санкт-Петербурге". Документ был разработан для того, чтобы усовершенствовать правовую базу в этой области.

Под кадетским образованием понимается процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами. Цель образования — подготовить обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества. Законопроект содержит положения о лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, материально-технической базе, оплате труда педагогов, установлении правил приема кадетов, финансовом обеспечении.

В прошлую пятницу, 5 февраля, законопроект рассмотрел Комитет по законодательству. Инициатива принадлежит депутату Константину Чебыкину.



Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга