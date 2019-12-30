Власти Ирака одобрили вывод войск США из страны

Ситуация накалилась после протестов в Багдаде и убийства генерала Касема Сулеймани.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Депутаты обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции. Временной график вывода иностранных войск из Ирака уже вынесен на рассмотрение.

Ситуация накалилась после протестов в Багдаде, когда местные жители напали на посольство США. В ночь на 3 января в ходе авиаудара по аэропорту города был убит генерал Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение "Кудс" – Корпус стражей исламской революции (КСИР). В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Ираке заявляли, что Вашингтон не получил разрешения от Багдада на проведение операции.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL