Панихида по онкологу Андрею Павленко назначена на 13 января

Врач-онколог ушел из жизни 5 января, с 2018 года он боролся с раком.

В понедельник, 13 января, в Петербурге пройдет панихида по врачу-онкологу Андрею Павленко. Об этом сообщила его вдова Анна Гегечкори на своей странице в Facebook.

Паниха начнется в 16:00 в Спасо-Преображенском соборе.

Также Анна Гегечкори опубликовала архивные фотографии врача.

Андрей Павленко боролся с раком желудка с 2018 года. С этого момента он стал вести канал на YouTube, где подробно рассказывал о своей болезни и методах борьбы. В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо. В воскресенье, 5 января, врач ушел из жизни. С ним простились 6 января в Спасо-Преображенском соборе.

Фото: Анна Гегечкори / Facebook