Памятник Николаю I отреставрируют к концу 2021 года

На реставрацию выделят 116,4 миллиона рублей.

К концу 2021 года в Петербурге отреставрируют памятник императору Николаю I. Об этом сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Мы его накрыли силовыми лесами, укрепили скульптуру. Мы почти два года потратили на его доскональное исследование... – отметил Макаров

Работы начнутся уже в этом году и займут не менее двух лет. Сейчас вокруг памятника возведена металлоконструкция в форме шестиугольника. Поверх нее исторические фотографии и справка на русском и английском языках. На реставрацию выделят 116,4 миллиона рублей.

Памятник императору Николаю I установили на Исаакиевской площади по заказу Александра II.

Власти Петербурга отвергли идею возвращения памятника Александру III.