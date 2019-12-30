Перенос обелиска противоречит требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

В среду, 22 января, стало известно о том, что власти Петербурга отвергли идею возвращения памятника Александру III. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

В ведомстве отметили, что перенос памятника противоречит правилам действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Соответствующий запрет поддержали также в Русском музее.

Напомним, что памятник Александру III намеревались от Мраморного дворца на площадь Восстания.

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Фото:русский музей