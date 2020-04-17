Памятник Ленину в Выборге отмыли после зимы

В пятницу, 17 апреля, в Выборге сотрудники комбината благоустройства привели памятник Ленину в надлежащий вид. На месте проведения работ по благоустройству побывал корреспондент Piter.TV.
Традиционно скульптуру моют накануне для рождения вождя мирового пролетариата, 22 апреля.
Работа ведется согласно контракту с Администрацией Выборгского района. Она поставляет специальные средства для очистки памятников.
Также комбинат благоустройства взаимодействует с пожарной частью. С помощью автовышки проще добраться до памятника.
Работники отмыли скульптуру от пыли, грязи, скопившейся за зиму, и следов птиц.
Памятник Ленину – первый в списке объектов, которые планируется привести в порядок. Сотрудники комбината благоустройства планируют продолжить работы на 4 км, южном кладбище и привести в порядок памятники к 9 мая.
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