Памятник Ленину в Выборге отмыли после зимы

Памятник моют ежегодно в начале апреля.

В пятницу, 17 апреля, в Выборге сотрудники комбината благоустройства привели памятник Ленину в надлежащий вид. На месте проведения работ по благоустройству побывал корреспондент Piter.TV.

Традиционно скульптуру моют накануне для рождения вождя мирового пролетариата, 22 апреля.

Работа ведется согласно контракту с Администрацией Выборгского района. Она поставляет специальные средства для очистки памятников.

Также комбинат благоустройства взаимодействует с пожарной частью. С помощью автовышки проще добраться до памятника.

Работники отмыли скульптуру от пыли, грязи, скопившейся за зиму, и следов птиц.

Памятник Ленину – первый в списке объектов, которые планируется привести в порядок. Сотрудники комбината благоустройства планируют продолжить работы на 4 км, южном кладбище и привести в порядок памятники к 9 мая.

