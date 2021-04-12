Память физика-механика Бориса Раушенбаха почтили в петербургском Музее космонавтики

Одному из основоположников советской космонавтики установили памятник.

Сегодня во дворе Музея космонавтики и ракетной техники им. Глушко прошло открытие памятника, посвященного физику-механику, одному из основателей советской космонавтики Борису Раушенбаху. Событие приурочено к дате запуска на орбиту в 1957-м году первого в мире советского спутника, – следует из сообщения, размещенного на сайте ГМЗ Истории Санкт-Петербурга.

Монумент "Памяти наставника" создан по заказу Алексея Елисеева ахитекторами-художниками Вячеславом Бухаевым и Андреем Балашовым из гранита и бронзы. Внешне он представляет из себя постамент с памятной надписью, на котором располагается статуя Раушенбаха в окружении двух осей орбит, по которым двигаются спутники.

Борис Раушенбах был в команде Королева в ОКБ-1, где изобрел системы управления и ориентации для космических аппаратов, в частности, для "Луны-3". Физик также приложил свою руку к разработке навигационных систем для станций "Марс", "Венера", "Зонд" и спутников связи "Молния".

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Фото: Московская немецкая газета / Фото из личного архива Раушенбаха