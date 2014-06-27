Палестина заявила о гибели двух человек при обстреле греческой православной церкви в Газе

На текущий момент пострадавшими считаются десятки мирных жителей.

Два человека, в том числе ребенок, стали жертвами трагедии в результате обстрела греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа. Соответствующее заявление на собственном аккаунте в социальных сетях сделал палестинский министр по иностранным делам. В дипломатическом ведомстве уточнили, что десятки человек получили ранения различной степени тяжести. Также значительный ущерб причинен религиозному зданию. Удалось полностью разрушить строение, расположенному поблизости.

Контролирующее сектор Газа радикальное движение ХАМАС в свое официальном заявлении, размещенном в его Telegram-канале, назвало произошедшее нв Ближнем Востоке очередным преступлением еврейского государства против религий и беззащитных гражданских лиц. Палестинский анклав призвал мировое сообщество осудить этот инцидент.

В ВОЗ не смогли назвать число погибших при ударе по больнице в Газе.

Фото и видео: Telegram / BAZA, СМОТРИ